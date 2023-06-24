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CHP'de 'kavgasız değişim' ağırlık kazandı! Onu adı öne çıkıyor

CHP'de 'kavgasız değişim' ağırlık kazandı! Onu adı öne çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı genel başkanlık ile anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Görevine devam etmeli” dedi. CHP kurmayları “kavgasız değişim”in altını çizerken Özgür Özel öne çıkarılıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı genel başkanlık ile anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Görevine devam etmeli” dedi.

Önceki gün katıldığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, “Son seçimlerde biz 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe alınır, büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır. Ben asla İstanbulluların oyuyla alınmış belediyeyi alıp da AK Parti’ye teslim edemem. Herkes önce koltuğunu korumalı. Ondan sonra genel başkan olabilirler” dedi. 

Karayalçın örneği

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre partide değişim olması gerektiğini söyleyen il başkanlarından milletvekillerine, belediye başkanlarından MYK’de yer alan isimlere kadar pek çok kişi “partinin yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gideceğini” söylüyor. İmamoğlu’nun çıkışları sorulduğunda ise partilerin öne çıkardığı yorum “Taban kavgasız değişim istiyor” oluyor. Kurmaylar, “Kimse İstanbul’un verilmesini istemiyor. Bunu daha önce Karayalçın ile yaşamıştık. Seçmen bunları affetmiyor. Yeni dönemde de adayımız Ekrem Bey olmalı” değerlendirmesini yapıyor.  

“Beklediği açıklamaların gelmediğini” söyleyen İmamoğlu ise üstü kapalı eleştirilerle daha sakin bir süreç yönetiyor. 

Temmuz hareketli olacak

Bu tavrı da önceki gün yaptığı “İmamoğlu partisine ve kurumsalına çok kıymet veren bir kişiliktir. Kavgayı, gürültüyü asla tercih etmeden sulh içerisinde süreç yönetme konusunda da marifetli olduğumu düşünüyorum” açıklamasından görülüyor. Parti içinde İmamoğlu’nun temmuzda başlayacak kongre sürecinde daha fazla hareketleneceği ve daha açıktan konuşabileceği söyleniyor. 

Genel başkanlık için adı geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in de adı parti içinde işaret edilen “Kavgasız değişim” konusunda gündeme geliyor. Özel’in adaylığını değerlendiren her isim “Aday olacaksa genel başkanla çatışmadan, saygı duyarak olur. Onun el vereceği kişi olabilir” diyor. Partililer “Kılıçdaroğlu yerel seçim sonrası Özel’i işaret eder mi” sorusuna net bir yanıt vermiyor. Ancak partide konuya ilişkin yorum yapan isimlerin dile getirdiği “kavgasız değişim” sürecinde Özgür Özel’in adının öne çıktığı görülüyor.

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