BIST 5.583
DOLAR 25,19
EURO 27,49
ALTIN 1.554,60
HABER /  DÜNYA

BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli

BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli

Birleşmiş Milletler, turistik denizaltı Titan'da hayatlarını kaybeden 5 kişinin yüzlerce ölen göçmenden daha fazla ilgi gördüğü tartışmasıyla ilgili, "Tüm canlar kıymetli ancak hükümetler göçmenleri korumak için ciddi çaba sarf etmeli" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Titan'da hayatlarını kaybeden 5 kişinin yüzlerce ölen göçmenden daha fazla ilgi gördüğüne yönelik tartışmayı gündeme getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Haq, "Tüm insanların, gelirleri önemsemeden, hayatının kurtarılmasına yönelik çalışmalara saygı duyuyoruz." dedi.

Haq, "Tüm canlar kıymetli ancak hükümetler göçmenleri korumak için ciddi çaba sarf etmeli." açıklamasında bulundu.

Göçmenlere ilişkin daha fazla adım atılması gerektiğini ancak bunun kaybolan turistik denizaltı Titan'da hayatını kaybedenler pahasına yapılmaması gerektiğini kaydeden Haq, göçmenlerin de Titan da kaybolanların da canlarının kıymetli olduğunun altını çizdi.

Titan'a yoğun ilgiye eleştiri

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Batı medyasının Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan grubun hikayelerine yoğun ilgi gösterirken Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasının üzerinde yeterince durmamasını eleştirmişti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, iki olayın fotoğraflarını yan yana koyarak, denizaltı aracıyla kaybolan 5 kişi ile Yunanistan açıklarında 82 kişinin öldüğü ve 500 göçmenin kaybolduğu olaya gösterilen ilginin ve harcanan çabaların adil olmadığını, göçmenler ile elitler arasında ayrımcılık yapıldığını savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
500'üncü Bayraktar TB2 üretim hattından çıktı
500'üncü Bayraktar TB2 üretim hattından çıktı
Kurban Bayramı için 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı
Kurban Bayramı için 2 bin 600'ün üzerinde tutuklu için af kararı
Joe Biden'ın azline ilişkin tasarı komitelere gönderildi
Joe Biden'ın azline ilişkin tasarı komitelere gönderildi
İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' açıklaması! Tanju Özcan'ın sözleri dikkat çekmişti
İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' açıklaması! Tanju Özcan'ın sözleri dikkat çekmişti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yeni İHA'lar ve füzeler alacağız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yeni İHA'lar ve füzeler alacağız
Emre Efser’in eski eşi tweetlerini sildi, Hilal Kaplan’dan özür diledi
Emre Efser’in eski eşi tweetlerini sildi, Hilal Kaplan’dan özür diledi
ABD'nin NATO Temsilcisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyoruz
ABD'nin NATO Temsilcisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyoruz
Bakan Şimşek: Kara parayla mücadele kararlılıkla devam etmektedir
Bakan Şimşek: Kara parayla mücadele kararlılıkla devam etmektedir
Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu
Marmaris'te yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu
Kurban Bayramı'nda uzmanlardan araba kullanacaklara uyarılar
Kurban Bayramı'nda uzmanlardan araba kullanacaklara uyarılar
Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı
Wagner'in kurucusu: Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması için lazımdı