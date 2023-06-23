İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' açıklaması! Tanju Özcan'ın sözleri dikkat çekmişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mansur Yavaş iddiası çok konuşulmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Özcan’ın 'Mansur Yavaş' iddialarını sert bir dille yalanladı. Bir açıklamada Mansur Yavaş cephesinden geldi!

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı" ifadelerini yalanlayarak, "Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir televizyon programında dile getirdiği "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı" ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İddialar tamamen yalandır'

Özcan’ın ifadelerini yalanlayan Zorlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır. Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."

Bir açıklama da Mansur Yavaş cephesinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Özcan'ın, söz konusu iddiasına sert bir dille yanıt verdi.

Gültekin, Özcan için "Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz" ifadesini kullandı.