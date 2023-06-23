Hafize Gaye Erkan: Hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır." ded.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünkü faiz artışının ardından bugün bankacılarla bir araya geldi. Erkan, bankacılık sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede, sektörün talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinledi. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Erkan, fiyat ve finansal istikrarı sağlayarak enflasyonu düşüreceklerini söyledi.

"Enflasyonla mücadele için kolları sıvadık"

Erkan, "Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

"Hepimizin amacı daha fazla yatırım, istihdam, üretim"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar da, yapılan görüşmeye ilişkin olarak, "Geçen hafta Hazine Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Sayın Başkanımız çok kısa süre olmasına rağmen sağolsunlar geldiler. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, istihdam, üretim, finansal istikrar. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çalıştık. Çok sıcak bir ortamda toplantı oldu. İnşallah hep beraber daha güzel sonuçlara varacağız. Herkes mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

Merkez bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından dün ilk faiz kararı alındı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltildi. Karar sonrası dolar 25 lirayı, altın ise 1.550 lirayı aştı.