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Özkan Uğur'dan kötü haber geldi! Entübe edildi

Özkan Uğur'dan kötü haber geldi! Entübe edildi

Lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ grubunun sevilen ismi usta müzisyen Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Ünlü sanatçının üç aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı.

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Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Entübe edildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

Altuntaş, Özkan Uğur entübe edildiğini duyurdu.

"Böbrekleri ve ciğerleri zorlandı"

MFÖ grubundan sanatçı Fuat Güner, "Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" açıklaması yaptı.

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