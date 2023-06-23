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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon-bilgisayar satışı başladı mı, şartlar neler?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon-bilgisayar satışı başladı mı, şartlar neler?

Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olarak cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak ayrıca 10 GB internet vereceğiz ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerin sona ermesi ile birlikte öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuruları başladı mı, şartlar neler sorusuna yanıt ararken ülkemizde en çok kullanılan markalardan biri olan iPhone fiyatlarının KDV'siz ve ÖTV'siz fiyat listesi merak ediliyor.

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AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatler arasında yer alan öğrencilere KDV'siz ÖTV'siz telefon ve bilgisayar verileceği ifade edilmişti. Milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü başvuru ve şartlara çevrildi. Peki Vergisiz telefon-bilgisayar başvuruları başladı mı, şartlar neler? İşte Vergisiz iPhone 14, 13, 12 fiyatları...

Vergisiz cep telefonu uygulaması başladı mı? 

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için başvurular henüz başlamadı.

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