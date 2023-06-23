TİP'li Barış Atay 5 yıldır sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı hesabını vereceksiniz demişti

Türkiye İşçi Partisi Hatay eski milletvekili Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

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TİP'li Barış Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı.

'Hesap vereceksiniz' diyerek tehditler savurmuştu

Atay, 2018 yılında tehditler savurarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"