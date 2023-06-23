Edirne’de “Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri”

Edirne’de Trakya Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri'nde duygu dolu anlar yaşandı.

Abone ol

Edirne’de Trakya Üniversitesi, Kültür, Turizm Bakanlığı, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikler Topluluğu tarafından gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Konserde sahne alan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcı ve orkestra şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Kültür Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikler Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk ile solist Halil Erseven sevilen şarkılarını seslendirdi. Orkestraya piyanosuyla eşlik eden Prof. Dr. Efgan Zeki Saleh de konsere çaldığı ritimlerle renk kattı.

Vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan konser, seyircilerin alkışları eşliğinde sona erdi.