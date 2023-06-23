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2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?

2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönemi tamamlandıktan sonra karneler dağıtıldı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sınav ortalamalarına göre karnesini aldı ve yaz tatiline başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak belli oldu mu?

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2022-2023 Eğitim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. Tatil keyfi sürerken, yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme geliyor. Peki Yaz tatili ne zaman bitecek? 2023 - 2024 Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. 2023-2024 Eğitim yılı ise Eylül ayında başlayacak. MEB konuya ilişkin net tarihi duyurmadı ancak 11 Eylül gibi öğrenci ve öğretmenlerin okullarda olması bekleniyor.

2022-2023 Eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında yaşandı. Ardından 23 Ocak'ta 15 tatil başladı ve 3 Şubat'ta sona erdi. İkinci dönemde uygulanan 2. ara tatil ise 17-20 Nisan'da yaşanarak Ramazan Bayramı ile birleşti. Karneler ise 16 Haziran'da verildi ve yaz tatili başladı.

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