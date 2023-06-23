Sabiha Gökçen’de bayram yoğunluğu başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbullular şimdiden yola çıktı. Tatilciler Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu.

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Kurban Bayramını İstanbul dışında tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanına akın etti. Tatilciler bilet işlemleri için konturlar ve pasaport kontrol yerlerinde kuyruklar oluşturdu.

Tatil için şehir dışına çıkan vatandaşlardan Turgut Aydın, "Biz 2 aşamalı tatile çıkacağız. Önce Trabzon sonra Sakarya yapacağız. Yoğun bir dönem sonrası keyifli bir tatil olacak. Umarım sorunsuz bir şekilde tatilimizi yapacağız" dedi.