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3. Avrupa Oyunları: Karatede yarı finale kalan üç milli sporcu, madalya almayı garantiledi

3. Avrupa Oyunları: Karatede yarı finale kalan üç milli sporcu, madalya almayı garantiledi

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda üç milli karateci yarı finale kalarak madalya almayı garantiledi.

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Bielsko-Biala şehrinde gerçekleştirilen karate müsabakalarının son gününde kumite kategorisinde milli karateciler Erman Eltemur, Fatih Şen ve Gülbahar Gözütok mücadele etti.

Erkekler 75 kiloda A Grubu'nda Belçikalı, Büyük Britanyalı ve Polonyalı rakiplerini yenen Erman Eltemur, yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 16.50'de İtalyan sporcu Daniele De Vivo'yla karşılaşacak.

Erkekler +84 kiloda Fatih Şen, Polonyalı, Hırvat ve Yunan rakiplerinin bulunduğu A Grubu'nda çıkarak yarı final bileti aldı. Fatih'in Gürcistan'dan Gogita Arkania'yla yapacağı yarı final maçı ise TSİ 17.20'de başlayacak.

Kadınlar 61 kiloda ise Gülbahar Gözütok, A Grubu'nda Hollanda, Almanya, Polonya'dan karatecilerle mücadele etti ve gruptan çıkarak yarı finale kaldı. Gülbahar'ın TSİ 15.40'ta başlayacak yarı final maçında rakibi Ukrayna'dan Anita Serogina olacak.

Milli sporcular, yarı final maçlarını kazanmaları durumunda altın madalya için bugün yeniden sahne alacaklar. Yarı finali kaybeden sporcular ise bronz madalya elde edecek.

Türkiye, dün karatede 4 madalya almıştı. Milli takım, organizasyonu 7 madalyayla tamamlamayı ise şimdiden garantiledi.

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