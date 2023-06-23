Özgür Demirtaş açıkladı! Faiz yükseltildiği halde dolar neden artıyor?

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların 25.70 seviyesini görmesinin ardından "faiz artırıldığı halde dolar neden artıyor?" sorusuna cevap verdi. Daha önce pek çok kez "Dolar serbest kaldığı anda 24-25 liraya fırlar" dediğini hatırlatan Özgür Demirtaş, faiz kararı sonrası doların artmasını 6 nedene bağladı. İşte doların artmasının 6 nedeni...

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Merkez Bankası politika faizini 8.5'ten 15'e çıkardı ancak en az yüzde 20 bekleyen piyasa bu artışı yeterli bulmayınca dolar ve euronun ateşi çıktı. Üst üste rekorlar kıran dolar bugün 25 lira 74 kuruşu gördü, euro da 28 liranın kapısına dayandı. Merkez faiz artırmasına rağmen dolan tırmanışa geçti sorusunun cevabını finans uzmanı Özgür Demirtaş verdi.

Bir takipçisinin "Faizler arttığı halde dolar neden artıyor?" sorusunu alıntılayan Özgür Demirtaş, doların yükselmesinin nedenlerini tek tek sıraladı. İşte o nedenler:

1-) Beklentiden çok daha az arttığı için

2-) Sözlü yönlendirme yanlış olduğu için

3-) Enflasyonun altında kaldığı için

4-) Zaten seçim öncesi baskılandığı için

5-) İhracatçı için dolar bırakıldığı için

6- ) Yabancı yüksek Dolardan ülkeye girer diye...

Umarım NET bir şekilde yazmışımdır…

'Serbest kaldığı anda 25 lirayı bulur'

Özgür Demirtaş daha önce de pek çok kez doların serbest kaldığı anda 24-25 liraya fırlayacağı uyarısı yapmıştı. Demirtaş, 19 Nisan'daki paylaşımında, "Dış Ticaret Açığı REKOR

Negatif Cari Açık REKOR

Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az

Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK

Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün." uyarısı yapmıştı.