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Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir için bekletilen tır, sürücüsüz hareket etti. 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

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Olay, Sinanbey Mahallesi Metal sanayide meydana geldi. Tamir için getirilen 16 AUG 404 tır, iş yeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan tır, bir anda hareket ederek hızlandı.

Tırın hareket ettiğini son anda gören 2 kişi tırın altında kalmaktan kurtuldu. Hızlanan tır park halindeki 16 FJ 667 ve 16 KFG 12 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonucu tır ve 2 otomobilde hasar meydana geldi.

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