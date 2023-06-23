Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin girdiği LGS sınav sonuçları açıklandı. Sınavını öğrenen öğrencileri şimdi de tercih heyecanı sardı. Puanına göre öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki yüzdelik dilime göre İmam Hatip Lisesi taban puanları 2023, Fen Lisesi taban puanları ve Anadolu Lisesi taban puanları kaç oldu?

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İsteyen 8. sınıf öğrencilerinin hayalindeki liseye girmek için katıldığı LGS sınav sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler hemen liselerin taban/tavan puanlarını araştırmaya başladı. Öğrenciler puan türleri ve yüzdelik dilimlere göre lise tercihleri yapacaklar. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ile son bilgileri haberimizde görebilirsiniz...

LGS taban puanları 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir;

LGS TAVAN/TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Yüzdelik dilim nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir

Yüzdelik dilim hesaplaması:

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.