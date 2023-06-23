AK Parti İstanbul'u geri alabilecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki Perde Arkası programında 2024 Yerel seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktığı 13. seçimi de kaybetmesinin ardından parti içinde 'değişim' polemiği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim şart' çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun karşıt cevapları ortamı fena gerdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti ancak şimdi önümüzde 2024 yerel seçimler var. Hem AK Parti'nin, hem CHP'nin önceliği ise İstanbul! Peki AK Parti 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u geri alabilecek mi?

Bu siyasi konular şöyle dursun, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın yeğeni ve İnternethaber eski kameramanı, 23 yaşındaki Kasım Yeşilbaş'ın vefatı medya sektörünü derin üzüntüye boğdu. Hadi Özışık, bu konuları ve gündemdeki diğer önemli maddeleri canlı yayında değerlendiriyor.