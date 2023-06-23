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Salgın döneminde getirilen "gece yarısından sonra müzik yasağı" sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salgın döneminde getirilen "gece yarısından sonra müzik yasağı" sona erdi

MUĞLA'da Kovid-19 salgını döneminde uygulamaya konulan 00.00'dan sonra müzik yasağı sona erdi.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, Dünya Sağlık Örgütünce sağlık açısından küresel bir acil durum bulunmadığının açıklanması üzerine uygulamadan kaldırıldı.

Buna göre, müzik yayınlarıyla ilgili uygulama, küresel salgın öncesindeki döneme döndü.

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