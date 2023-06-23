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Rusya 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Rusya 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Ukrayna, Rusya’nın geçici olarak ilhak ettiği topraklarında yaşamını yitiren 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı.

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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin Ukrayna’ya geri getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün, 51 askerin cenazesi eve getirildi. Cenazeler, Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarından ilgili kurumların ve uluslararası örgütlerin desteğiyle gönderildi.” ifadesine yer verildi.

Askerlerin cenazelerinin iadesinin, Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

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