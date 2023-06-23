Kendi Düşen Ağlamaz Alize kimdir, gerçekte kim oynuyor? Alize ne demek anlamı

Eylül Tumbar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'deki performansıyla da gündem olan genç oyuncu, çok sayıda kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Eylül Tumbar, bu akşam TRT1'de yayın hayatına başlayacak olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterine hayat veriyor. İşte Eylül Tumbar ile ilgili merak edilenler...

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TRT1'de ekrana gelecek olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterini canlandıran Eylül Tumbar, kim olduğu, hayatı ve yaşıyla merak edildi. Daha öncesinde Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde Melisa Sözen ile başrolü paylaşan genç oyuncu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si Eylül Tumbar kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Eylül Tumbar kaç yaşında, nereli?

Eylül Tumbar kimdir?

2002 doğumlu Eylül Tumbar, İzmirlidir. Sinema ve dizi film oyuncusu Eylül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur. Genç oyuncu Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?dizisiyle üne kavuştu. Oyuncu şuanda Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başrol oynuyor.

Kendisini ilk kez Netflix'in 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' adlı yapımında gördüğümüz Eylül Tumbar, bu projedeki başarısıyla büyük bir ün yakaladı. Dizinin deneme çekimlerine 7-8 katıldığını öğrendiğimiz Tumbar, sonunda başrole seçilerek büyük bir başarı elde etti.

Melisa Sözen'le başrolü paylaşan genç oyuncu, ilk dizisindeki başarısının ardından yaz dizisinde başrolü oynamaya başladı.

Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir?

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.