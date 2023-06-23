Noterler bayramda açık mı 2023 bayramda 26-17 Haziran'da tatil mi?

Bayram öncesinde olan 26-27 Haziran günleri de bayram tatiline dahil olacak. Bu gelişmeyle beraber araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemleri olanlar noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki bayramda noterler açık mı, çalışıyor mu?

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Resmi tatil süresince kamu kurumları başta olmak üzere pek çok kuruluş faaliyetlerine ara veriyor. Kurban Bayramı bu sene 9 gün sürecek. Bayram öncesindeki 26-27 Haziran günleri de tatile dahil olacak. Peki bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Noterler bayramda açık mı?

Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor.

Kurban bayramı tarihleri

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

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