Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! Ekmeğe zam geliyor zamlı fiyat ne kadar olacak?

Ekmeğe zam kapıda...Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm olumsuzluklara rağmen ekmeği 5 liradan sattık''

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre Balcı, “2022 yılında ekmek fiyatlarının 10 lira olacağı söylendi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen ekmeği 5 liradan sattık'' dedi ve şunları söyledi:

"Ekmeğin fiyatı 7 ile 7.5 lira arasında olacak”

‘'Un fiyatlarındaki artışı, asgari ücretteki artışı ve işletme giderlerindeki artışı da düşünerek fırıncılar en makul artış seviyesinde kalacak. Temmuz ayından itibaren 200 gram ve 210 gram aralığındaki ekmeğin fiyatı 7 ile 7.5 lira arasında olacak”