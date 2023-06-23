BIST 5.541
DOLAR 25,65
EURO 27,84
ALTIN 1.565,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Abone ol

İbrahim Kurt idaresindeki 34 HS 8506 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çerçi köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Zarife Kurt (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü İbrahim ile Ali, Özgür ve Deniz Kurt, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi gün? Aşure gününde kıyamet mi kopacak?
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi gün? Aşure gününde kıyamet mi kopacak?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman bitirilecek?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman bitirilecek?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi
Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay için veda mesajı
Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay için veda mesajı
ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak
ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
Muharrem ayı 2023 ne zaman başlıyor-kaç gün sürecek? 2023 Muharrem ayı takvimi
Muharrem ayı 2023 ne zaman başlıyor-kaç gün sürecek? 2023 Muharrem ayı takvimi
Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı
Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, "Aida" ile sona erdi
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, "Aida" ile sona erdi
Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı