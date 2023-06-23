BIST 5.548
DOLAR 25,50
EURO 27,67
ALTIN 1.561,52
HABER /  EKONOMİ

ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak

ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak

ANKARA Ticaret Odası (ATO), İsrail'in su teknolojilerini sektörle buluşturacağı, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen zirveye katılacak.

Abone ol

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv şehrinde 26-29 Haziran'da gerçekleştirilecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da iştirak edecek. Yılmaz, "Kuraklığa Direnç-Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar" oturumunda konuşmacı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, iklim değişikliği krizinin sel ve kuraklığı artırdığını, bunun da temiz suya erişim sorunu getirdiğini bildirdi.

Temiz içme suyuna erişimin herkes için bir hak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İklim değiştikçe, sel ve kuraklığı daha fazla yaşıyoruz. Bu durum suya erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Oysa su, tüm insanlık için bir ‘hak’ ve bu hak ne yazık ki bilinçsiz tüketim ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmayışı nedeniyle ya kuruyarak ya da küresel ısınmayla buharlaşarak elimizden kayıp gidiyor. Yerküremizin verdiği kırmızı alarmı bir an önce duymalı ve insanlık olarak iklimle mücadele konusunda harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir su yönetimi ve su arıtmayla ilgili geliştirilen teknolojilerin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerekiyor. Teknolojiyi yaymazsak tüm dünyanın suyunu bulandırırız. Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil, dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız."

İsrail'deki zirve, su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
Muharrem ayı 2023 ne zaman başlıyor-kaç gün sürecek? 2023 Muharrem ayı takvimi
Muharrem ayı 2023 ne zaman başlıyor-kaç gün sürecek? 2023 Muharrem ayı takvimi
Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı
Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, "Aida" ile sona erdi
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, "Aida" ile sona erdi
Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray Icardi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan maaş teklifi...
Galatasaray Icardi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan maaş teklifi...
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 330 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 330 eser ele geçirildi
Zilhicce ayının 10. günü ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Zilhicce orucuna niyet etme Diyanet
Zilhicce ayının 10. günü ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Zilhicce orucuna niyet etme Diyanet
İsmail Saymaz Ekrem İmamoğlu için 'harekete geçecek' dedi tarih verdi
İsmail Saymaz Ekrem İmamoğlu için 'harekete geçecek' dedi tarih verdi
'Mansur Yavaş, Meral Akşener'e kazık attı' diyen Tanju Özcan'a cevap: Siyaseten mikrop saçıyor!
'Mansur Yavaş, Meral Akşener'e kazık attı' diyen Tanju Özcan'a cevap: Siyaseten mikrop saçıyor!
Zilhicce ayında çekilecek zikirler neler? Diyanet 10 günlük zilhicce ayı zikirleri ve tesbihleri
Zilhicce ayında çekilecek zikirler neler? Diyanet 10 günlük zilhicce ayı zikirleri ve tesbihleri