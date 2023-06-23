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Galatasaray Icardi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan maaş teklifi...

Galatasaray Icardi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan maaş teklifi...

Galatasaray yönetimi, Icardi'yi takımda tutmak için teklifini hazırlamış durumda. Arjantinli yıldıza yıllık 8 milyon Euro teklif edilecek.

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Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, yıldız santrforu Mauro Icardi'yi takımda tutmak için Arjantinli' yıldıza yapacağı teklifi belirledi.

Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi için PSG yönetimine 7-8 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için yıllık ödenmesi planlanan ücret ise 8 milyon Euro. Bu paranın yarısını Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşacak. Diğer yarısı ise sponsorlardan elde edilecek.

4 milyon Euro'yu karşılaması beklenen sponsorların da büyük oranda belirlendiği gelen haberler arasında...

Galatasaraylı taraftarlar da devrede

Icardi için hem Avrupa'dan hem de körfez ülkelerinden ciddi tekliflerin geldiği iddiası Sarı-Kırmızılı camiayı oldukça rahatsız ediyordu.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da dijital platformlarda yaptıkları paylaşımlarda öncelikle İcardi'nin taktımda tutulmasının en önemli hamle olacağını defaatle ifade ediyorlardı.

Icardi'nin G.Saray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıklaması da hem yönetimi hem de taraftarların içinde su serpiyordu. İcardi ile ilgili gelişmeler olumlu olsa da camia son noktanın konulmasını bekliyor.

Aslan PSG ile masaya oturacak

Galatasaray, Icardi ile kesin olarak anlaşma sağladıktan sonra Fransız devi PSG ile masaya oturacak. Galatasaray 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Icardi ile kesin anlaştıktan sonra PSG ile sorun çıkmayacağını düşünüyor.

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