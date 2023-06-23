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Türkiye'de geçen yıl kaç milyon otomobil, kaç milyon buzdolabı üretildi?

Türkiye'de geçen yıl kaç milyon otomobil, kaç milyon buzdolabı üretildi?

Türkiye'de 2022'de 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi gerçekleştirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 güneş pili ve 399 bin 272 motosiklet üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplam 8 trilyon 922 milyar 683 milyon lira oldu. Bu değer 2021'de 4 trilyon 209 milyar 578 milyon lira iken 2020'de 2 trilyon 492 milyar 754 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 12,8'ini ana metal sanayisi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,7 ile gıda sanayisi ürünleri, yüzde 7,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, yüzde 7,5 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

İmalat sanayisinde 2022'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 2,9'unu oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 72, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,1 oldu.

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 49'unu ara malları, yüzde 20,9'unu dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 8,3 olarak hesaplandı.

Türkiye'de sanayi ürünlerinin detaylı üretim düzeylerini ortaya koymak amacıyla TÜİK tarafından 2005 referans yılından itibaren sanayi ürün istatistikleri çalışmasının sonuçları yayımlanıyor. Çalışma sonuçlarına TÜİK'in internet sayfasındaki "İstatistik Veri Portalı"ndan da erişilebiliyor.

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