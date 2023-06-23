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TOBB tek tek açıkladı! Türkiye'de kapanan şirket sayısında yüzde 41 artış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOBB tek tek açıkladı! Türkiye'de kapanan şirket sayısında yüzde 41 artış

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 10 bin 40'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 41 artışla 2 bin 7'ye çıktı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 9,4 artarak 9 bin 174'ten 10 bin 40'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41 yükselerek 2 bin 7 oldu.

Nisanda 1423 şirket kapanmıştı.

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