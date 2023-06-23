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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Ivan Perisic'i transfer etmek için menajeriyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe, tecrübeli isimle de anlaşarak taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor.

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Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.

Sezonun bitmesiyle birlikte İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine katan Fenerbahçe ardından dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu transfer etti. Sarı- Lacivertliler'in yeni hedefi ise Tottenham forması giyen Ivan Perisic.

Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek için menajeriyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe, tecrübeli isimle de anlaşarak taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor.

Ivan Perısıc'in kariyeri

2022 yılında İtalyan ekibi İnter'den Tottenham'a bedelsiz olarak transfer olan Perisic, geride kalan sezonda 44 maçta forma giydi. 1 gol atarken 12 asiste imza attı. Sochaux, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg ve Bayern Münih gibi takımların formasını giyen Ivan Perisic, 127 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi. 33 kez de fileleri havalandırdı.

Yıldız futbolcu kariyerinde 594 maça çıktı. 140 gol ve 120 asistle toplamda 260 gole katkıda bulundu. 

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