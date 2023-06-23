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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısının bugün Washington'da düzenleneceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.

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