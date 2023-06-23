Hande Fırat duyurdu: Hedef altı ay içinde 100 milyar dolar

Hande Fırat ekonomi yönetimiyle görüştü ve yol haritasını paylaştı. Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlere ve Erdoğan'ın yapacağı ziyaretlere değinen Fırat, hedefin 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki altı ayda Türkiye’ye getirilmesi olduğunu yazdı.

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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltmesinin ardından gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.

Ekonomi yönetimi kurmaylarıyla görüşen Hürriyet yazarı Hande Fırat, bundan sonraki süreci "Faiz kararının şifreleri ve ekonominin yol haritası" başlıklı yazısında aktardı.

Ekonomi yönetiminin temel hedefinin denge olduğunun altını çizen Fırat, faiz artışının da bu bağlamda alındığını yazdı.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi ilk sıraya koyduğunu belirten yazar, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine değinerek Türkiye'ye döviz girişini hızlandıracak adımları paylaştı:

-BAE zaten ilişkilerin normalleşmesi sonrası Türkiye’ye yatırım yapmaya başlamıştı.

-Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık, Türkiye’nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak.

- ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı.

Altı ay için 100 milyar dolar

-Rakamı “ayakları yere basmıyor” gibi düşünebilirsiniz ama 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki altı ayda Türkiye’ye gelmesi hayal değil.

Turizmden yüksek gelir hedefi

-Bu arada, iyi geçeceğinin işaretleri ortada olan bir turizm sezonunun etkisiyle oradan da ciddi bir döviz girişi olacağı hesabı hükümetin aklındaki önemli konulardan biri. Zaten Cumhurbaşkanı bu nedenle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u tereddütsüz aynı göreve getirdi."

Hande Fırat'ın yazısının tamamı