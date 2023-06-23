Sansasyonel eylem planı yapıyordu! 'Yalnız it' konumundaki terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL'da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

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İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.