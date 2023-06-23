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Sansasyonel eylem planı yapıyordu! 'Yalnız it' konumundaki terörist İstanbul'da yakalandı

Sansasyonel eylem planı yapıyordu! 'Yalnız it' konumundaki terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL'da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

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İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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