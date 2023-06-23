İzmir'de gece vakti gökyüzündeki beliren cisimler korkuttu

İzmir'de gece vakti gökyüzünde görülen cisimler vatandaşları adeta hayrete düşürdü. Birçok kişiyi meraklandıran cisimler Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı.

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İzmir’de akşam saatlerinde bir düzen içerisinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler, vatandaşları heyecanlandırdı.

Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyalarda paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin akabinde çok sayıda İzmirli, cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yaparken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Vatandaşlarca cep telefonuyla çekilen cisimlerin, Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.