Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e saldıran Yahudi yerleşimcilere sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi. Faillerin en kısa sürede yargılanmaları bekleniyor.

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Bakanlık, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde Batı Şeria'da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yine Batı Şeria'nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

​​​​​​​İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin, İsrail Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."