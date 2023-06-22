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Tanju Özcan: FETÖ'cüler CHP Genel Merkezi'nde cirit atıyor!

Tanju Özcan: FETÖ'cüler CHP Genel Merkezi'nde cirit atıyor!

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında ''FETÖ'cüler Genel Merkez'de cirit atıyor. Bana isim verdirmeyin şimdi.'' ifadelerini kullandı.

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CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, ''Söylemler yanlıştı. Masa'nın kuruluşu yanlıştı. Yol yürüdüğümüz insanlar yanlıştı. İlkelerimizden vazgeçtik biz. Biz maalesef FETÖ'cüleri toplamışız açık olarak söylüyorum. Genel Başkanın kaç danışmanı olduğunu bilmiyoruz. FETÖ'cüler Genel Merkez'de cirit atıyor. Bana isim verdirmeyin şimdi.'' ifadelerini kullandı.

"Meral hanım siyasi kazık yedi"

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanana Özcan, "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Ben biliyorum bunu. Meral hanım Mansur beyin oyununa geldi." dedi.

"Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti"

Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi sizce birileriyle görüşmeden kalkar mı masadan? Mansur Yavaş, önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı 'Masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim' dedi. Olayın özü bu.

"En geç saatte 'yanındayız' tweeti atan yavaştı"

Sonra en geç saatte yanındayız tweetini atan sayın Mansur Yavaştı. Ben hayatım boyunca doğruları konuştuğum için kısa vadede başım derde giriyor, uzun vadede kazanıyorum"

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