Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi! Kaç para kazanacak?

Fenerbahçe Kulübü, ünlü golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İstanbul'a gelen 37 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları belli oldu.

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Avrupa futbolunun elit forvetlerinden biri olan Dzeko'nun, İnter ile olan kontratı sona erdi. Çizme ekibi ile sözleşme uzatmayan futbolcu, yeni sezon öncesinde boşa çıktı.

Son olarak da tatilini daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'de yapma kararı alan tecrübeli futbolcu, dün ülkemize geldi.

Dönüş biletini almadı

3-4 günlük bir tatil planlayan Dzeko, normalin aksine bu kez geri dönüş biletini almadı.

Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapan Dzeko ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

2 yılda 8.4 milyon euro kazanacak

Sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe, yıllık 4,2 milyon Euro karşılığında Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a açıklandı

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Harika duygular yaşıyorum

İlk açıklamalarını kulüp televizyonuna yapan Boşnak oyuncu, Fenerbahçe'nin başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

37 yaşındaki isim, "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim kısa sürede kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her maçta, her idmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dzeko sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tribünlerde veya TV karşısında kimsenin maç kazanmamızı benden fazla istemediğini garanti ederim! Hangi maç olursa olsun, kime karşı oynadığımız veya ne için oynadığımız umurumda değil, sadece bir gol atmak veya benim takımımın gol atmasını istiyorum ki maçı kazanalım."