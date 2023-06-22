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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenigün Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.A, A.A, F.A. ve yaşı küçük M.A.K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 7 bin 900 lira, 4 bin 400 dolar, 500 euro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

30 farklı suçtan emniyette kayıtları olduğu belirlenen üç şüpheli ile yaşı küçük M.A.K, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak'' suçundan adliyeye sevk edildi.

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