Manisa'da OSB'de yangın! Yangın söndürme uçağı havalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.