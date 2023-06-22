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Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. 

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