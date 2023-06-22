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Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla ölen doktor toprağa verildi

Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla ölen doktor toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen doktor Hilmi Tarık Karakaş, son yolculuğuna uğurlandı.

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İlyas Acar idaresindeki motosikletin, 20 Haziran'da Tosya Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçtiği sırada çarpması sebebiyle yaralanan 71 yaşındaki Karakaş, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Karakaş'ın cenazesi, görev yaptığı Tosya Devlet Hastanesi'nde getirildi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, hastane bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Karakaş'ın yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Karakaş'ın herkese örnek bir yaşantısı olduğunu belirten Kutlu, "Hekimlik mesleği açısından mirasını çocuklarına devretmiş, bu bakımdan da çok anlamlı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük ama yaşantısıyla, hekimliğiyle, ağabeyliğiyle örnek olmuş, beyefendi bir kişilikti. Mekanı cennet olsun." dedi.

Daha sonra evinin önüne getirilen Karakaş'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Tosya Asri Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze, burada eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Karakaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenazeye Karakaş'ın yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya Kaymakam Vekili de olan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen ile sağlık çalışanları katıldı.

Tosya Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Karakaş'a çarpan motosikletteki Acar ile beraberindeki bir kişi de kazada yaralanmıştı.

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