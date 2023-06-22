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Belirti göstermiyor uzmanı uyardı: Kurban etine çıplak elle dokunmayın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Belirti göstermiyor uzmanı uyardı: Kurban etine çıplak elle dokunmayın

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün hayvanların kan ve vücut dokuları ile de bulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çiğdem Kader, “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın” uyarısında bulundu.

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün büyük ve küçükbaş hayvanlarda taşıyıcı olarak rol oynayabileceğini belirten Prof. Dr. Kader, hastalık belirtisi göstermeyen hayvanların virüsü taşıyabileceklerini söyledi.

KKKA hastalığın iki bulaş yolu olduğunu da vurgulayan Kader şunları kaydetti:

“Birincisi vücuda virüs taşıyan kenelerin tutunması, ikicisi ise virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle dokunma sonrasında bulaş söz konusu. Dolayısıyla önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanlar hayvana, et, doku ve kanlarıyla çıplak elle çok sık temas edecekler. Özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlara çıplak elle temas etmemesi ve mutlaka bir eldivenle dokunmaları çok önemli. Çünkü hayvanlar da bu virüsü taşıyabiliyor. Kendisi hastalık belirtisi göstermese de kanlarında ve dokularında bu virüsü taşıyorlar. Dolayısıyla çıplak elle ete dokunduğumuzda bu virüsü kolaylıkla alabiliyoruz” dedi.

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