Kurban bayramı tatili hangi gün başlıyor, arefe günü yarım gün mü?

Hükümet tarafından alınan karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu tatilde kurban ibadetlerini yerine getirmenin yanı sıra tatilin de tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı ile ilgili tüm bilgileri derledik!

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Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam dünyasında büyük bir merakla beklenen bayram öncesi binlerce vatandaşımız, Kurban Bayramı'nın ne kadar süreceğini ve tatilin kaç gün olacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler ve Arefe Günü hakkında ayrıntılar...

Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak.

Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

2023 kurban bayramı tatil günleri

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.