Faiz kararı öncesi altın fiyatlarında neler oluyor? 22 Haziran gram altın ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27 ay sonra ilk faiz artırımı yapacak. Karar öncesi altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Geçtiğimiz günlerde 1493 lira seviyesine çıkan ve rekor kıran gram altın 1.460 liradan işlem görüyor. Analistler ne diyor?

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Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.465 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı 22 Haziran 2023 sabahına da düşüşle başlamasının ardından 1.460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.700 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.928 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.