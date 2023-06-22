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Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!

Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!

ORDU'nun FATSA ve KABATAŞ ilçelerinde sağanak su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.

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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Fatsa ilçesindeki Bolaman ve Güvercinlik dereleri taştı. Derelerle aynı adı taşıyan mahallelerdeki bazı binaların zemin katlarındaki daire ve iş yerlerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Güvercinlik Deresi üzerindeki beton köprü ise ayaklarının hasar görmesi sonucu iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Sağanak, Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi ile ilçenin bazı noktalarındaki tarım arazilerine de zarar verdi.

Kabataş ilçesinde de çeşitli noktalarda heyelan oldu.

İlçe Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, yağışın zaman zaman şiddetini arttırdığını, dolayısıyla da menfezlerin tıkandığını söyledi.

Ekiplerin, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı mahalle yollarını açmak için çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, ilçede fındık bahçelerinde de hasar oluştuğuna dikkati çekti.

Öte yandan ilçenin Şifasuyu Mahallesi'nin Gülbahçe mevkisinde ikamet eden Şule Paban, heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandığı için işe gidemediğini belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgede iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, Paban'ı kepçenin ön kısmında ulaşıma açık noktaya taşıdı.

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