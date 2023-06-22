Merkez Bankası faiz kararını verdi! 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verildi

Merkez Bankası yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'lı ilk PPK toplantısında politika faizini 27 ay sonra yükseltti. Yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15'e yükseltildi. Merkez Bankası, önümüzdeki aylarda da faizin artırılacağının sinyalini verdi.

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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk ciddi sınavını bugün verdi. Merkez Bankası, tam 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verdi. Merkez Bankası politika faizini 650 baz puanlık rekor artışla yüzde 15’e yükseltti. Merkez Bankası'nın karar metninde önümüzdeki aylarda faizin artırılmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

En son Mart 2021'de yükseltmişti

TCMB'nin son faiz artırımını yaptığı Mart 2021'de politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmiş, kararın ardından Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı. O toplantıdan sonra bir daha faiz artırımı yapılmadığı gibi faizler yüzde 8.5'e kadar indirilmişti.

Faiz artışı devam edecek...

650 baz puanlık rekor artışla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında faiz artışlarının kademeli olarak devam edeceğine işaret edildi. İşte faiz artırımının devam edeceğini gösteren o ifadeler...

- Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

- Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir.

- Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

- Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kim hangi tahmini yapmıştı?

Merkez Bankası'nın politika faizini yükselteceği konusunda görüş birliği olsa da faiz artırımının oranıyla ilgili çok değişik beklentiler ortaya çıkmıştı. İşte bugüne kadar yapılan tahminler...

AA Finans Anketi: Yüzde 12 ile yüzde 30 aralığında olacak. Ortalama yüzde 19.25 seviyesinde.

Reuters Anketi: Yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında olacak. Ortalama yüzde 20 seviyesinde.

Merkez Bankası Piyasa Beklentileri Anketi: Politika faizi beklentisi yüzde 17,5 olarak tespit edilmişti.

Bloomberg HT anketi: Faiz yüzde 25'e çekilecek.

Goldman Sachs: Politika faizi tek seferde yüzde 40'a çıkarılacak.

JP Morgan, Bank of America, Citibank: Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarılacak.

Morgan Stanley: Faiz yüzde 8.5'ten yüzde 20'e çıkacak.

Standart Chartered: Faiz yüzde 14 seviyesine çekilecek.

Moody's: Faiz yüzde 25-30 aralığına çekilecek.

Deutsche Bank: Yüzde 20 olacak.

Çok daha düşük olacak diyenler

İslam Memiş: Yurt dışı finans şirketlerinin TCMB’nin agresif faiz artışına ilişkin yayımlandığı raporlar manipülasyon ve tuzaktır. Gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyunda beklentiyi yükselterek, yazdıkları faiz artışı olmayınca “Beklentiden az artırdı” diye algı yapacaklar. Tamamen manipülasyon!

Fatih Altaylı: Yabancı finans kurumlarının da beklentisinin bir hayli altında hatta mevcut politika faizinin belki de bir tık üzerinden bir faiz artışı yapılırsa kimse şaşırmasın. Bu artışın da 2 puandan az 5 puandan fazla olması ise bence mümkün değil. Yani öyle 10-15 puanlık faiz artışları, hiç ama hiç söz konusu değil.