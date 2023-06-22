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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek

Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi “Çanakkale Teknoloji Elçileri” bünyesinde yer alan ALGAN Teknoloji Takımının Orman Yangınlarını erken tespit ederek otonom olarak yetkililere bilgi verecek A1915 dron’ un test uçuşu gerçekleştirildi.

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Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen test uçuşuna Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Proje Danışmanı Öğretim Görevlisi İbrahim Çölgeçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Çanakkale Teknoloji Elçileri” bünyesinde yer alan ALGAN Teknoloji Takımı; Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Songül Tekdemir, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Enes Koç, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ebu Belk Akyıldız, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Berna Laçin ve Danışman İHA Pilotu Buğrahan Yeni ile Yahya Doğan ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

A1915 dron’un test uçuşu hakkında ALGAN Teknoloji Takım Lideri Songül Tekdemir tarafından Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki heyete bilgi verildi.

Orman Yangınlarını erken tespit ederek otonom olarak yetkililere bilgi verecek A1915 dron projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Teknoloji Elçileri” ALGAN Teknoloji Takımı öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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