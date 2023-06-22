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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iki il için kritik uyarı! Saat verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iki il için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize geneli ve Artvin kıyıları için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize geneli ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli, Rize'nin batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Heyelan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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