Hasan Suver kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hasan Suver Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Hasan Suver aslen nereli, kaç yaşında? Hasan Suver evli mi eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hasan Suver Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Hasan Suver'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Sürmene doğumlu olan Hasan Suver 62 yaşında. Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümün'den mezun oldu. Peki Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?

Hasan Suver kimdir?

Sürmene'de 1961 senesinde dünyaya gelen Suver, ilk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Hasan Suver, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümün'den mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması gerçekleştirdi.

Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Mümder üyesidir. Çeşitli yayın organlarında edebiyat, siyaset, sosyoloji, kültür tarihi ve felsefe üzerine makaleleri yayınladı. Şiirle de ilgilenen Suver, Duyguların Gölgesinde isimli kitabını şiir severlerle buluşturdu. Hasan Suver, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

1979 yılından beri İstanbul-Fatih’te siyaset yapan Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesidir. 2004 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi seçildi.

2004 yılından itibaren 3 dönemdir belediye meclis üyesi olarak görevini sürdüren Hasan Suver, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerinde imzası bulunmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2018 yılında Fatih Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.