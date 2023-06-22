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Akın Gürlek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? dalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek evli mi?

Akın Gürlek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? dalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek evli mi?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Akın Gürlek, aslen nereli, kaç yaşında? Akın Gürlek'in eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Akın Gürlek'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Akın Gürlek, aslen nereli, yaşı kaç? Akın Gürlek kiminle evli?

Akın Gürlek kimdir, aslen nereli?

Akın Gürlek, 1982 Nevşehir doğumludur. Gürlek, 2005 yılında üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Gürlek, Kariyer hayatına çeşitli illerde ve ilçelerde hakimlik yaparak başladı. Daha sonra Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanlığı, ardından da 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 

Gürlek, 2 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile atama kararına göre yeni Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na getirildi ve bu atamayla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 4 yardımcısından biri oldu.  

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