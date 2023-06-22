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Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

TRABZON'da beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki hastanın organları, Erzurum, Bursa ve Diyarbakır'da 3 hastaya nakledildi.

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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yalnız yaşadığı evinde baygın halde bulunan 61 yaşındaki N.A, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle organ bağışı konusunda görüşüldü.

Ailenin onay vermesi üzerine N.A'nın bağışlanan organları, organ nakil ekibi tarafından operasyonla alındı.

N.A'nın karaciğeri Erzurum'da 30 yaşındaki hastaya, sol böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 24 yaşındaki hastaya, sağ böbreği ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 yıldır diyalize giren 39 yaşındaki hastaya nakledildi.

Organ bağışlarının gerçek bir mucize ve birçok insanın hayatında büyük bir dönüm noktası olduğu belirtilen açıklamada, "Bu sayede organ bekleyen hastalarımızın yeniden umutla yaşama sarılmalarına yardımcı olduk. Organ bağışı bir insanın yaşamını sonsuza kadar değiştirebilir. Lütfen bunun gibi cesur ailelerin adımlarını takip ederek siz de organ bağışında bulunun. Bir hayat kurtarmak en büyük iyiliklerden biridir." ifadelerine yer verildi.

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