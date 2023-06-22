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Dikkat çeken ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dikkat çeken ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Ekonominin patronları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaret öncesi günübirlik olarak BAE'ye gitti. Yılmaz ve Şimşek, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaret öncesi, bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Abu Dabi'ye geldi.

Yılmaz ve Şimşek'i Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda BAE Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer ilgililer karşıladı.

Bir dizi heyetler arası görüşme yapacak olan Yılmaz ve Şimşek, daha sonra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak.

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