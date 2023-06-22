BIST 5.231
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.459,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt için 15 tonluk gizli yeraltı tankı yapmışlar!

Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt için 15 tonluk gizli yeraltı tankı yapmışlar!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir tır parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi.

Abone ol

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir tır parkında arama yapıldı.

Aramada, tır parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.

Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!
Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?
Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?
KKTC yaz döneminin etkisiyle 2 milyonun üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyor
KKTC yaz döneminin etkisiyle 2 milyonun üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyor
85 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti: "Ayağım takıldı üzerine düştüm"
85 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti: "Ayağım takıldı üzerine düştüm"
Batman’da IŞİD operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Batman’da IŞİD operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de evi kaçak silah atölyesine dönüştürmüşler!
Eskişehir'de evi kaçak silah atölyesine dönüştürmüşler!
Kasım'ın ölümü ciğerimizi yaktı! Hadi Özışık'ın yeğeni hayatını kaybetti
Kasım'ın ölümü ciğerimizi yaktı! Hadi Özışık'ın yeğeni hayatını kaybetti
Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü
Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü
Sevim Sayım Madak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sevim Sayım Madak kiminle evli?
Sevim Sayım Madak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sevim Sayım Madak kiminle evli?
9 günlük tatil uçak bileti satışlarını yüzde 320 artırdı!
9 günlük tatil uçak bileti satışlarını yüzde 320 artırdı!