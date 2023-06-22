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Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber

Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber

Pençe Kilit Operasyonu’nda girdiği çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Alanya’da toprağa verileceği öğrenildi.

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Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanmıştı. Ankara GATA’da tedaviye alınan Alpay Çavuş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Aras’ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip memleketi Alanya ilçesi Aliefendi Merkez Mezarlığı’na kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Irak’ta hain teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan, Demirtaş Aliefendi Mahallesi’nden hemşehrimiz Uzman Çavuş Alpay Aras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

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